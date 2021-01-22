لبنان يطلب المساعدة من الأمم المتحدة لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

بيروت - (د ب أ):

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اتصالًا هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طلب خلاله المساعدة في توفير أسرة لغرف العناية الفائقة لمواجهة كورونا، ودعم لبنان في حملة اللقاح ضد الفيروس.

وأجرى دياب اتصالًا هاتفيًا بجوتيريش اليوم الجمعة "جرى خلاله البحث في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلّب على الأزمات التي يعاني منها"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال "من الأمين العام المساعدة في توفير مئتي سرير لغرف العناية الفائقة، ودعم الأمم المتحدة للبنان في حملة اللقاح ضد الفيروس وضرورة شمول جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وأطلع دياب الأمين العام على واقع انتشار كورونا وشدّد على الحاجة لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة نظرًا لنفاد قدراتها الاستيعابية للمرضى والمصابين بعدوى الفيروس والحاجة الملّحة لتجهيزها بغرف العناية الفائقة والأجهزة الطبية اللازمة ومنها آلات التنفس.

وأثار دياب "موضوع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني والتي تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، مما يشكل انتهاكًا فاضحًا للسيادة اللبنانية وللقرار رقم 1701 الذي يلتزم به لبنان".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الحالي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين والنقص في أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم كورونا في بعض المستشفيات حدها الأقصى.

وتسعى حكومة تصريف الأعمال لتأمين وصول اللقاحات الخاصة بالفيروس خلال شهر فبراير المقبل.