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الصين تعارض قرار البرلمان الأوروبي بشأن هونج كونج

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الصين تعارض قرار البرلمان الأوروبي بشأن هونج كونج الصين تعارض قرار البرلمان الأوروبي بشأن هونج كونج

مصراوي Masrawy

04:30 م الجمعة 22 يناير 2021

بكين - أ ش أ

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن معارضتها الشديدة لقرار البرلمان الأوروبي بشأن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، داعية إياه إلى احترام سيادة الصين والتوقف عما وصفته بـ"إلقاء محاضرات" على الدول الأخرى بشأن حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" -في تصريح اليوم- إن "شؤون هونج كونج شؤون داخلية بحتة للصين، ولا تقبل الصين أي تدخل خارجي من أي حكومة أو منظمة أو فرد".

وأضافت يينغ أن "أعضاء معينين في البرلمان الأوروبي، دفعوا نحو إصدار القرار المتعلق بهونج كونج، ما يشكل تدخلا صارخا في شؤون المنطقة الإدارية الخاصة والشؤون الداخلية للصين"، وأن الصين تعارض بشدة مثل هذه الممارسات.

وحثت يينغ ، البرلمان الأوروبي على مواجهة حقيقة عودة هونج كونج إلى الصين، والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتخلي عن المعايير المزدوجة، والتوقف عن إلقاء محاضرات على الدول الأخرى بشأن حقوق الإنسان.

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