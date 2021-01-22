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بعد يوم من تنصيبه.. نائبة جمهورية ترفع دعوى لـ"عزل بايدن"

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بعد يوم من تنصيبه.. نائبة جمهورية ترفع دعوى لـ"عزل بايدن" بعد يوم من تنصيبه.. نائبة جمهورية ترفع دعوى لـ"عزل بايدن"

مصراوي Masrawy

04:18 م الجمعة 22 يناير 2021

(وكالات):
رفعت عضوة الكونجرس الأمريكي الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، دعوى تطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، تتهم فيها الرئيس المنصب حديثا وعائلته بارتكاب جرائم فساد.
وقالت جرين في تغريدة عبر تويتر: "لقد قدمت للتو دعوى أطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور"، بحسب ما نقلته " اليوم".
واعتبرت جرين أن "بايدن غير لائق لتولي منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما".
كما هاجمت حفل تنصيب بايدن، قائلة: "بدا التنصيب وكأنه استيلاء دولة عسكرية لحزب واحد على 30 ألف جندي.. قيل للناس ألا يشاركوا ورفعت الأعلام لإظهار الدعم المزيف".

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