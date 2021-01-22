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رحلة الملايين يُنهيها مكتب المكافحة.. ضبط مصنع لإعادة تدوير الحشيش في أكتوبر

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رحلة الملايين يُنهيها مكتب المكافحة.. ضبط مصنع لإعادة تدوير الحشيش في أكتوبر رحلة الملايين يُنهيها مكتب المكافحة.. ضبط مصنع لإعادة تدوير الحشيش في أكتوبر

مصراوي Masrawy

04:30 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة مكافحة المخدرات، مصنعا تخصص في إعادة تدوير مخدر الحشيش في أكتوبر.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر، وعُثر بحوزته على 13 طربة لمخدر الحشيش - كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية لبودرة مخدر الحشيش - لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص المخدرة - عدد من الزجاجات لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - كمية من المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع - عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير - طبنجة منتهية التراخيص - عدد من الطلقات - طبنجة صوت - سلاح أبيض عبارة عن مطواة - سيارة - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 2 هاتف محمول - عدد 2 ميزان.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والعدد والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش ، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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