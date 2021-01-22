الحزن يسيطر على الإسكندرية بعد وفاة صاحب مطعم "محمد أحمد".. ذكريات العمر هنا

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد البدري:

سيطرت حالة من الحزن على رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالإسكندرية، بعد إعلان وفاة محمد أحمد السماك صاحب مطعم فول "محمد أحمد" الشهير، الذي بات علامة مميزة للمدينة الساحلية وأحد أقدم المطاعم بالإسكندرية التي ارتبطت بأذهان أبناء الإسكندرية وزوارها من أنحاء مصر وعدد من دول العالم على مدار نحو 65 عاما.

ومع إعلان إدارة المطعم وفاة الحاج محمد أحمد السماك مساء أمس الخميس، بدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تدوينات تنعي صاحب المطعم الأشهر بعروس البحر المتوسط، مرفقة بجوانب من أفضل ذكرياتهم مع المحل الذي طالما ضم بين جنباته العتيقة تجمعات العشرات سواء من أبناء الإسكندرية أو المحافظات المجاورة الذين كانوا ينطلقون في رحلة للإسكندرية فقط لتناول وجبة إفطار داخل المحل.

حالة الحزن طالت أيضا عددا من الكتاب والمثقفين، إذ نشر الكاتب إبراهيم عبد المجيد، تدوينة على صفحته الرسمية قال فيها "فقدت الإسكندرية علامة وعلما من أعلامها هو الحاج محمد احمد السماك صاحب محل محمد أحمد الشهير، الخبر رغم الأسى أيقظ في روحي عمرا جميلا من الذهاب إلي محطة الرمل وكيف كان ذهابنا إليها لا يكتمل ولا يصبح جميلا إلا بالأكل عنده في المحل أو بشراء ساندوتشات نأكلها في المقهي .

وتابع الروائي الشهير في نعيه "محمد أحمد جعل لمحطة الرمل طعما وجعل للإسكندرية طعما جميلا وصار علامة عليها وصارت به تختلف ولا تزال، مش قادر أحصي المرات اللي رحت فيها عنده أو أكلت فيها من عنده من أول ماكان شارع شكور هادي وفيه سينما ماجيستك علي القمة وسينما بارك قدام شوية والاتنين راحوا إلي أن أصبح ملئ بمحلات الموبايلات لكن بقى محمد أحمد علامة على الإسكندرية الحلوة."