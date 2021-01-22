القبطان السابق للسفينة التي حملت نترات الأمونيوم إلى بيروت: أنا مصدوم مما يجري..

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جي بي سي نيوز :- أدلى المواطن الروسي، بوريس بروكوشيف، الذي أصدرت الإنتربول مذكرة توقيف بحقه على خلفية الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت، بتعليق على هذا القرار.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن الانتربول أصدر مذكرة توقيف بحق بروكوشيف ومواطن روسي آخر هو، إيغور غريتشوشكين.

ويمتلك غريتشوشكين سفينة الشحن "روسوس" التي نقلت نترات الأمونيوم من باتومي في جمهورية جورجيا إلى موزمبيق، فيما كان بروكوشيف في ذلك الوقت قبطانا لسفينة الشحن تلك.

وتوقفت هذه السفينة في عام 2013 بشكل مفاجئ في لبنان بسبب أعطال، لكن بعد التفتيش، منعتها سلطات المرفأ من العودة إلى البحر. وبنتيجة ذلك، أفلس مالك السفينة، غريتشوشكين، وتخلى عمليا عن الطاقم، وصادرت السلطات حمولة نترات الأمونيوم، التي انفجرت لاحقًا في ميناء بيروت في العام الماضي.

وقال قبطان سفينة الشحن السابق: "أنا مصدوم ولا أفهم شيئا. كان يمكن أن أفهم لو كنا نقلنا الشحنة إلى لبنان. نحن كنا نحملها إلى موزمبيق، واحتجزتنا السلطات اللبنانية مع الشحنة، ولم تسمح لنا بالخروج من الميناء ، ومن الجلي أنهم عثروا على السبب في أن صاحب السفينة لم يدفع مستحقات الميناء، ولكن ربان السفينة ما علاقته بهذا الأمر؟"، مشيرا ايضا إلى أن الشحنة المنقولة كانت قانونية.

وشدد بروكوشيف على أن "عدم دفع صاحب السفينة مستحقات المرفأ ليس خطأي، بل خطأ مالك السفينة الذي لم يدفع لي 60 ألف دولار. لا أفهم أي نوع من العقول لديهم حتى يصدروا مذكرة توقيف بحقي".

يذكر أن انفجارا مدمرا كان ضرب مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وحطمت موجة الانفجار وألحقت أضرارا بعشرات المنازل والسيارات، وتطاير زجاج المباني في أنحاء كثيرة من العاصمة.

وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار نجم عن تفجير 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في أحد المستودعات، والتي سبق مصادرتها من السفينة روسوس. وتوفي في الانفجار 190 شخصا، وأصيب أكثر من ستة آلاف.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن إيغور كوفالتشوك، نائب رئيس نقابة البحارة الروسية، قوله إن طلب لبنان من الإنتربول اعتقال اثنين من الروس بسبب الانفجار له طبيعة استعراضية، واستدعته رغبة السلطات اللبنانية في أن تظهر للمواطنين أنها تبذل جهودا للعثور على الجناة.

المصدر: نوفوستي