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هيعطل المرور بمدخل .. ساويرس عن"كايرو آي": مشروع كويس في المكان الغلط

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هيعطل المرور بمدخل الزمالك.. ساويرس عن"كايرو آي": مشروع كويس في المكان الغلط هيعطل المرور بمدخل .. ساويرس عن"كايرو آي": مشروع كويس في المكان الغلط

مصراوي Masrawy

04:13 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على مشروع " cairo eye"، أكبر عجلة دوارة في أفريقيا، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

وقال ساويرس في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ "تويتر"، الجمعة:" مشروع كويس في المكان الغلط، و هيوقف المرور تماما في مدخل ، متابعا:"هيكون كويس جدا في العاصمة الإدارية".

ووضع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار و أحمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، أمس، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة في أفريقيا "عين القاهرة"، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

وقال أحمد متولي، إن عين القاهرة هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 متر ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية و رؤية 2030.

وأكد أن المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

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