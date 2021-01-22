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ضبط 55 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع في القاهرة

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ضبط 55 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع في القاهرة ضبط 55 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع في القاهرة

مصراوي Masrawy

04:04 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مباحث بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 55 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، وبحوزته 55 ألف كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 8 ماكينة تصنيع – 25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج ) وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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