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تبسيط وتسهيل الإجراءات.. قرار جديد من وزير الإسكان بشأن تراخيص البناء

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تبسيط وتسهيل الإجراءات.. قرار جديد من وزير الإسكان بشأن تراخيص البناء تبسيط وتسهيل الإجراءات.. قرار جديد من وزير الإسكان بشأن تراخيص البناء

مصراوي Masrawy

03:53 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد عبد الناصر:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص، ودور واختصاص ومسؤوليات الجهات المعنية بإصدار التراخيص (المراكز التكنولوجية، الجامعات، نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية.. )، بما يضمن وجود إطار مؤسسي متكامل، وحوكمة المنظومة بشكل يتيح تنظيم العمران وتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، الجمعة، إن الوزارة تعمل علي تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، وإعداد دليل إجرائى يشرح للمواطن بشكل مبسط، منظومة إصدار التراخيص فى إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والخطوات الواجب اتباعها عند رغبته فى استصدار ترخيص للبناء، وكذا إعداد دليل تشغيلى للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، يوضح لها الخطوات اللازمة وآلية العمل لإصدار تراخيص البناء للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجب تحديد دور كل من الوحدات الخاصة بالجامعات، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية، فى منظومة إصدار التراخيص، وطبيعة العلاقات التداخلية بين تلك الجهات فى إطار المنظومة، من أجل تيسير العمل، وإصدار التراخيص بسهولة للمواطنين، وبما يضمن التحقيق الكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، التى تهدف إلى ضبط النمو العمرانى.

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