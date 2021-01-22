قتله حرقًا.. تشييع جثمان ضحية شقيقه في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية إبطو التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جثمان الضحية لقي مصرعه حرقًا مع شقيقه الصغير، على يد شقيقهم الثالث، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

احتشد أهالي قرية إبطو، والعزب المجاورة لها، بمنطقة مقابر قرية إبطو، انتظارًا لوصول الجثمان، قادمًا من مستشفى اسكندرية الجامعي، والذي توفي فيه متأثرًا بإصابته بحروق شديدة بنسبة 100%، وأدوا صلاة الجنازة عليه، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بالقرية، وسط احتياطات أمنية مشددة.

بدأت التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول كل من "محمد.م.ف"، 33 عامًا، وشقيقه "أيمن"، 40 عامًا، و"نعيمة.ع"، 42 عامًا، إلى المستشفى مصابون بحروق شديدة، بادعاء حريق شقة.

تبين من التقرير الطبي الخاص بالأول إصابته بحرق من الدرجة الثالثة بالوجه، والذراعين، والصدر، والساقين بنسبة حوالي 72%، ويستدعي علاجه بتحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وأثناء تجهيز الحالة للتحويل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب والتنفس، وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي له دون استجابة.

كما تبين من التقرير الطبي للمصاب الثاني إصابته بحرق كامل بالوجه، والرقبة، والصدر، والبطن، والساقين، والأطراف العليا، والسفلية، ونسبة حروقه 100%، وحالته العامة سيئة، وجرى تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وتوفي متأثرًا بجراحة، وإصابة الثالثة بحروق، في الوجه، والذراعين بنسبة 27%، وجرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

بالعرض على اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، كلف العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، رفقة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، وقوة من مركز الشرطة، إلى مستشفى دسوق العام، لمتابعة حالة المصابين، فيما جرى الانتقال إلى قرية إبطو محل الواقعة.

بالفحص والمعاينة، تبين آثار حريق في شقة المدعو "شريف.م.ف"، 38 عامًا، شقيق الأول والثاني، وزوج المصابة الثالثة، وبسؤال الجيران، وشهود العيان تبين أن هناك خلافات أسرية بينهم، ما دفع الشقيق الثالث صاحب الشقة، لإشعال النيران فيهما عندما تواجدوا فيها.

ألقي القبض على المتهم، وبسؤاله حول الواقعة وسبب ارتكابه لها من عدمه، أقر بصحتها لوجود خلافات مع شقيقيه، وصلت إلى حد تهديده من شقيقه المتوفى الثاني بقتله، أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، وأنه سوف يحصل على إجازة من أجل قتله، بسبب اتهامه إياه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته.

وأكد المتهم في اعترافاته لرجال المباحث أنه يوم الواقعة، كان مع صديق له من أبناء القرية، وعلم بوجود شقيقيه المتوفيين في شقته، منتظرين إياه، فظن أنهما حضرا من أجل قتله كما هدده أحدهما، فسارع بإحضار مادة بترولية شديدة الاشتعال "بنزين"، وسكبها في الشقة فأشعل النيران فيها، نتج عنها إصابة شقيقيه الذين توفيا متأثرين بإصابتهما، وإصابة زوجته المذكورة.

حًرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمر رئيس النيابة المستشار يحيى السقعان، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس قاتل شقيقيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتلهما عمدًا بإشعال النيران فيهما بمسكنهم الكائن بقرية إيطو التابعة لمركز دسوق.