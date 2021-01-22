أخبار عاجلة

مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين -
"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم -
هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران: أكثر من 57 الف وفاة بكورونا والإصابات تتجاوز المليون

Print
إيران: أكثر من 57 الف وفاة بكورونا والإصابات تتجاوز المليون إيران: أكثر من 57 الف وفاة بكورونا والإصابات تتجاوز المليون

مصراوي Masrawy

04:00 م الجمعة 22 يناير 2021

طهران - (د ب أ):
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "سيما سادات لاري" أن أدى إلى 75 حالة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين اثر هذا المرض في البلاد إلى 57 ألفا و225 شخصا.
وأضافت لاري، خلال مؤتمرها اليومي حول أخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في إيران، انه "تم منذ ظهيرة يوم امس الخميس لغاية اليوم الجمعة، تسجيل 6 الاف و305 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى مليون و360 الاف و825 شخصا".
كما نوّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، إلى تعافي مليون و151 الاف و676 شخصا من المصابين في إيران حتى اليوم الجمعة ، بينما وصفت حالة 4134 مصابا بأنها حرجة ويخضع هؤلاء للعناية المشددة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

لبنان يطلق خطة التلقيح ضد فيروس كورونا

لبنان يطلق خطة التلقيح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية