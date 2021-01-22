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البريطانية تدرس الإغلاق الكامل للحدود

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الحكومة البريطانية تدرس الإغلاق الكامل للحدود البريطانية تدرس الإغلاق الكامل للحدود

مصراوي Masrawy

03:51 م الجمعة 22 يناير 2021

لندن - أ ش أ
أعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، اليوم الجمعة، أن حكومته تبحث مسألة الإغلاق الكامل للحدود؛ نظرًا لمخاوف من انتشار سلالات متغيرة أخرى لفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.
وقال يوستيس، في تصريحات صحفية أوردتها مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية: "نضع دائمًا هذه الأمور قيد النظر وندرس مسألة (إغلاق الحدود)".. مُعربًا عن القلق السائد الآن بشأن عدد السلالات المتغيرة من الفيروس وخطر ظهور سلالة جديدة قد لا يتمكن اللقاح من التعامل معها.
جدير بالذكر أن البريطانية من المقرر أن تناقش التطورات الجديدة لأزمة تفشي وباء "كورونا"، الإثنين المُقبل، بدلاً من بعد ظهر اليوم الجمعة كما كان مخطط سابقًا.
وكانت أيرلندا الشمالية قد أعلنت، أمس الخميس، أنها ستمدد عمليات الإغلاق حتى الـ 5 من مارس المُقبل، ضمن إجراءات منع تفشي .

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مصراوي Masrawy

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