ألمانيا ترصد 50 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي لليمن

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مصراوي Masrawy

برلين - أ ش أ

قررت الحكومة الألمانية توفير 50 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي للمساهمة في مشروعات البرنامج باليمن هذا العام.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس - في تصريح اليوم الجمعة - "كل دقيقة لا نتحرك فيها ستكلف المزيد من الأرواح.. لا يمكننا ولا نريد أن نقبل ذلك".

وتابع: "بصفتنا ثاني أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية، فإننا نقف على مسؤوليتنا في اليمن".. مناشدا المانحين الدوليين بالتحرك قبل فوات الأوان لتجنب "مجاعة مدمرة".

وأضاف: "قبل كل شيء، على أطراف النزاع اليمني الآن الالتزام بوقف إطلاق النار.. لأنه على المدى الطويل، لا يمكن إنهاء البؤس الإنساني للناس إلا من خلال السلام.. لذلك ندعو جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة بشكل بناء في بدء العملية السياسية"".