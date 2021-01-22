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تعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل شحنة عنب

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السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل شحنة عنب تعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل شحنة عنب

مصراوي Masrawy

03:27 م الجمعة 22 يناير 2021

الرياض - (د ب أ):
أعلن مصدر أمنى سعودي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 8 متهمين حاولوا تهريب أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب في ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الأنباء "واس"، عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي قوله "أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب نحو 20 مليون و190 ألفا و500 قرص أمفيتامين مخدر"، مشيرا إلى أن هذه الكمية من المخدرات كانت "مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك".

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