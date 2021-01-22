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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ):

أعلن مصدر أمنى سعودي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 8 متهمين حاولوا تهريب أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب في ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس"، عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي قوله "أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب نحو 20 مليون و190 ألفا و500 قرص أمفيتامين مخدر"، مشيرا إلى أن هذه الكمية من المخدرات كانت "مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك".