أردوغان يهدد بعملية عسكرية في سنجار شمال العراق

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اسطنبول - (د ب ا):

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بشن عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان عقب صلاة الجمعة في اسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية.

وأعلن أردوغان أن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج عناصر منظمة "بي كيه كيه" من قضاء سنجار شمالي العراق.

وقال أردوغان: "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة لطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني من سنجار.

كان وزير الدفاع التركي قد صرح في زيارة للعراق أول أمس الأربعاء بأن بلاده تتابع عن كثب إخراج المسلحين الأكراد من محيط سنجار بالعراق، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص.

يشار إلى أن أنقرة تشن غارات جوية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذلك ردا على هجمات الحزب التي تستهدف قوات الأمن التركية.