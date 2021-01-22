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تصل لـ40%.. للطيران: تخفيضات جديدة على الرحلات لـ4 دول

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تصل لـ40%.. مصر للطيران: تخفيضات جديدة على الرحلات لـ4 دول تصل لـ40%.. للطيران: تخفيضات جديدة على الرحلات لـ4 دول

مصراوي Masrawy

01:28 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران، طرح باقة من التخفيضات إلى العديد من وجهاتها الدولية، وذلك استمرارًا للمبادرات والعروض الترويجية التي تطرحها الشركة؛ لتشجيع الركاب علي السفر للعديد من الوجهات داخل وخارج مصر.

وطرحت الشركة تخفيضًا 20% على التذاكر الصادرة على درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية، من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن، وذلك عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير المقبل، والسفر حتى 14 أبريل المقبل.

وطرحت الشركة، تخفيضًا 25% من القاهرة إلى الخرطوم على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير المقبل والسفر حتى 10 مارس المقبل.

وكذلك طرحت الشركة تخفيضًا 40% على الرحلات من القاهرة إلى أثينا على الدرجات السياحية، ورجال الأعمال، وكذلك 40% من القاهرة إلى إسطنبول على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر حتى 31 يناير الجاري والسفر حتى 5 يونيو المقبل.

ويمكن للركاب شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717، أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.

وطالبت الشركة، الركاب بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية في جميع مراحل السفر.

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