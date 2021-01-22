3 درجات تحت الصفر.. موجة الطقس البارد في سانت كاترين

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تشهد تحسن في حالة الطقس خاصة في فترة الظهيرة، وتبدأ درجة الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بداية من الساعة الرابعة مساءً، وتواصل الانخفاض حتى تصل إلى 3 تحت الصفر في الساعات الأولى من الصباح .

وقال نائب رئيس المدينة في تصريح له اليوم الجمعة، إن المدينة استقبلت اليوم 240 سائحًا بينهم 110 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم، و130 زائرًا مصريًا، وجرى تفويج السياح، واصطحاب دليل بدوي لكل فوج، واتخاذ كافة الاستعدادات الخاصة بصعود السياح جبل موسى لمشاهدة مشهد غروب الشمس، والانتظار فوق قمة الجبل داخل الخيام البدوية حتر مشاهدة مشهد شروق الشمس.

وأوضح أنه قوات التأمين تطالب السائحين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الملابس الثقيلة، وتناول المشروبات الساخنة، والأطعمة التي تعطي الجسم طاقة، للانخفاض الشديد في درجة الحرارة أعلى قمة جبل موسى.

وأضاف أن عدد السائحين وزاري المدينة في تزايد مستمر رغم انخفاض درجة الحرارة بها، وذلك تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، إضافة إلى أن ألاف السائحين يعشقون أجواء المدينة في مثل هذا التوقيت من كل عام.