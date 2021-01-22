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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى تغريم 30 مواطنًا من المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات ومستقلي وسائل النقل العامة؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وأوضح المحافظ، أن رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، شنت حملة أسفرت عن تحصيل الغرامة المالية الفورية، المقدرة بـ 50 جنيهًا، من 20 مواطنًا، فيما نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مماثلة وجرى تغريم 10 مواطنين.

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين، بضرورة الالتزام بالقرارات التي أعلنتها الدولة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.