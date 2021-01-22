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صور.. تغريم 30 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية من في الشرقية

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صور.. تغريم 30 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا في الشرقية صور.. تغريم 30 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية من في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:10 م الجمعة 22 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى تغريم 30 مواطنًا من المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات ومستقلي وسائل النقل العامة؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وأوضح المحافظ، أن رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، شنت حملة أسفرت عن تحصيل الغرامة المالية الفورية، المقدرة بـ 50 جنيهًا، من 20 مواطنًا، فيما نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مماثلة وجرى تغريم 10 مواطنين.
وناشد محافظ الشرقية، المواطنين، بضرورة الالتزام بالقرارات التي أعلنتها الدولة ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة .

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