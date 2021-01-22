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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

رحب الكرملين، اليوم الجمعة، باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتمديد اتفاقية "نيو ستارت" بشأن للحد من مخزون الأسلحة النووية ولكن لفت إلى أن النجاح سوف "يعتمد على التفاصيل".

دخلت اتفاقية نيو ستارت (اتفاقية خفض الأسلحة الاستراتيجية) حيز التنفيذ في 2011 ومن المقرر أن تنتهي في الخامس من فبراير المقبل، وعند تلك المرحلة لن يكون هناك اتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا لوضع ضوابط بشأن مخزون الأسلحة والسماح بعمليات التفتيش.

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الأسبوع الجاري تمديد الاتفاقية لخمس سنوات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "روسيا تؤيد الإبقاء على نيو ستارت وتؤيد تمديد هذه الاتفاقية للحصول على مزيد من الوقت لإجراء محادثات واتصالات. ولا يمكننا سوى الترحيب بالإرادة السياسية لتمديد هذه الوثيقة".

ولكنه أضاف أن "كل شيء سوف يعتمد على تفاصيل هذا المقترح الذي لم يُدرس بعد".

وكان المقترح الأمريكي قد حصل بالفعل على الدعم من أجزاء أخرى من النخبة السياسية. ووصف الدبلوماسي ميخائيل أوليانوف خطوة بايدن بأنها "خطوة تشجيعية " عبر تويتر.

وكتب أوليانوف الذي يمثل روسيا في المنظمات الدولية التي تعمل في فيينا: "التمديد سوف يعطي الجانبين المزيد من الوقت لدراسة الإجراءات الإضافية المحتملة التي ترمي إلى تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي".

تسيطر الدولتان على نحو 90 بالمئة من مخزون الأسلحة النووية في العالم. وتقيد اتفاقية نيو ستارت مخزون الدولتين ليشمل 1550 رأس حربية نووية جاهزة للإطلاق و800 جهاز إطلاق لكل منهما.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تفاوضت مع روسيا في هذا الصدد ولكن لم يتمكنا من التوصل لاتفاق.