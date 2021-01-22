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التحالف العربي: احباط عمليتين ارهابيتين للحوثيين

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التحالف العربي: احباط عمليتين ارهابيتين للحوثيين التحالف العربي: احباط عمليتين ارهابيتين للحوثيين

مصراوي Masrawy

03:08 م الجمعة 22 يناير 2021

صنعاء - (د ب أ):
أعلن التحالف العربي بقيادة في اليمن، عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت جماعة الحوثيين تنفيذها اليوم الجمعة.
وبحسب قناة "" السعودية، أوضح التحالف أنه "تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر".
كما أشار إلى "تدمير طائرة مسيرة مفخخة كانت متجهة نحو السعودية، اليوم صباحا".
كان التحالف الذي تقوده السعودية، قد أعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري عن تدمير ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة اليمنية باتجاه المملكة.

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