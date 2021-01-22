أخبار عاجلة

مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين -
"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم -
هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التلفزيون الإيراني الرسمي: انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق البلاد

Print
التلفزيون الإيراني الرسمي: انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق البلاد التلفزيون الإيراني الرسمي: انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق البلاد
وقع في أنابيب بخار

التلفزيون الإيراني الرسمي: انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق البلاد

قال التلفزيون الإيراني الرسمي:إن انفجارًا وقع في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران، وأشار إلى أن الانفجار وقع في أنابيب بخار الماء ولا يوجد أي تسرب لغاز الأمونياك.

وأكد التلفزيون الرسمي أن البخار الناجم عن الانفجار بسبب تصاعد بخار الماء الأبيض وليس غاز الأمونياك.

مدير العلاقات العامة في المحطة البتروكيماويات أوضح أن قطع ووصل الغاز بشكل متواصل عن المحطة أدى إلى انفجار أنابيب الماء قرب خزان الأمونياك، معلنًا أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات.

"الأمونياك" هو غاز النشادر وهو غاز قلوي لا لون له، وأخف من الهواء ويمكن استنشاقه إذا كان مخففًا بشكل كبير في الهواء، ولكنه قد يؤدي إلى الاختناق والموت إذا كان مركزًا.

ولا يشتعل غاز الأمونياك في الهواء، ولكنه يشتعل في الأكسجين ويُحدث لهبًا أصفر ضعيفًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

"الصحة" توصي بشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف

شبكة عيون الإخبارية