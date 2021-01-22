التلفزيون الإيراني الرسمي: انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق البلاد

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وقع في أنابيب بخار الماء

قال التلفزيون الإيراني الرسمي:إن انفجارًا وقع في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران، وأشار إلى أن الانفجار وقع في أنابيب بخار الماء ولا يوجد أي تسرب لغاز الأمونياك.

وأكد التلفزيون الرسمي أن البخار الناجم عن الانفجار بسبب تصاعد بخار الماء الأبيض وليس غاز الأمونياك.

مدير العلاقات العامة في المحطة البتروكيماويات أوضح أن قطع ووصل الغاز بشكل متواصل عن المحطة أدى إلى انفجار أنابيب الماء قرب خزان الأمونياك، معلنًا أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات.

"الأمونياك" هو غاز النشادر وهو غاز قلوي لا لون له، وأخف من الهواء ويمكن استنشاقه إذا كان مخففًا بشكل كبير في الهواء، ولكنه قد يؤدي إلى الاختناق والموت إذا كان مركزًا.

ولا يشتعل غاز الأمونياك في الهواء، ولكنه يشتعل في الأكسجين ويُحدث لهبًا أصفر ضعيفًا.