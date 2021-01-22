تونس تتسلم مساعدات طبية من الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

تونس - أ ش أ

تسلمت تونس، اليوم الجمعة، مساعدات طبية من الولايات المتحدة الأمريكية تشتمل علي كميات هامة من مستلزمات الحماية الفردية للعاملين بالصحة مخصصة لكل من المستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى المحلي برمادة.

وتعد هذه المساعدات – بحسب بيان لوزارة الصحة - القسط الأخير من إجمالي المساعدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19 منذ مارس 2020 والتي فاقت قيمتها 36 مليون دولار.

وفي السياق نفسه ، بحث وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، اليوم الجمعة، مع القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بتونس ڨريڨوري لوجيرفو، دفع التعاون والشراكة في المجال الصحي بين البلدين.

وأكد الجانبان على الحرص المتواصل للإسراع في تزويد تونس بلقاح كوفيد-19 في أقرب وقت ودعم مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاح تنفيذ استراتيجية تونس للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.