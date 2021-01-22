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شكر أمير تبوك لرعاية أبناء المنطقة.. تعيين "العطوي" شيخاً لعشيرته

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كُلف مديرًا عامًا لفرع "الزراعة" وحصل على جائزة وزارة الثقافة والإعلام

شكر أمير تبوك لرعاية أبناء المنطقة.. تعيين

صدر قرار بتعيين المهندس ناصر بن محمد بن سّعيد صدفان العطوي شيخاً لعشيرته، وقدم "العطوي" شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان أمير تبوك، خلال لقائه، على الدعم والرعاية غير المستغربة منه لأبناء المنطقة.

كما رفع "العطوي"، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية على الثقة الكريمة.

والشيخ ناصر العطوي من مواليد عام 1376 هجري البديعة بمنطقة تبوك، وتخرج عام ١٣٩٩هـ من جامعة الملك سعود تخصص هندسة زراعية، فيما تم تكليفه كمدير عام فرع وزارة الزراعة والمياه عام ١٤٠٠هـ.

ومن مؤلفاته، كتاب معجم تبوك في خمسة مجلدات، وحصل على جائزة وزارة الثقافة والإعلام عام ٢٠١٢ تحت رعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وله مشاركات عدة باللجان.

أمير تبوك الامير فهد بن سلطان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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