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صنع مشنقته داخل غرفته.. انتحار شاب في البدرشين

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صنع مشنقته داخل غرفته.. انتحار شاب في البدرشين صنع مشنقته داخل غرفته.. انتحار شاب في البدرشين

مصراوي Masrawy

02:22 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم البدرشين إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقرية ميت رهينة.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين كشفت عن أن المتوفى شاب يبلغ من العمر 21 سنة، عثر عليه معلقا بحبل في سقف غرفته.

تحريات النقيب أحمد فايز معاون مباحث البدرشين توصلت إلى أن أزمة نفسية ألمت بالشاب دفعته للتخلص من حياته بتلك الطريقة.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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