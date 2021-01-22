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ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 23 كجم بانجو وأسلحة نارية في دمياط

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ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 23 كجم بانجو وأسلحة نارية في دمياط ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 23 كجم بانجو وأسلحة نارية في دمياط

مصراوي Masrawy

01:10 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص– لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وبضبطهم وتفتيشهم ضبط بحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، فرد رصاص وطلقة من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 23 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش، قطعتا سلاح أبيض، ومبالغ مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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