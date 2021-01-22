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بتكلفة 9 ملايين جنيه.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ

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بتكلفة 9 ملايين جنيه.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ بتكلفة 9 ملايين جنيه.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:59 م الجمعة 22 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار :

أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الحمعة، افتتاح 4 مساجد، جديدة بمراكز الرياض، وسيدي سالم، والحامول، بتكلفة إجمالية 9 ملايين و230 ألف جنيه.
ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتح وكيل وزارة الأوقاف، رفقة المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مسجد قرية 58 الأندلس البحرية، التابعة لقرية المجد بمركز الرياض، بحضور الشيخ عطا بسيونى مدير عام الدعوة بالمديرية

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى افتتاح مسجد أحمد سليمان، بسيدي سالم على مساحة 295 مترا بتكلفة مليون و475 ألف جنيه، ومسجد فجر الإسلام بالحامول على مساحة 380 مترا بتكلفة مليون و900 ألف جنيه.
كما جرى افتتاح مسجد 58 البحرية بقرية 58 الأندلس التابعة لقرية المجد بمركز الرياض، على مساحة 671 مترا بتكلفة 3 ملايين و355 ألف جنيه، والمسجد القبلي بقرية السبعين، التابعة لمركز سيدي سالم على مساحة 430 مترا، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه.
وفي السياق قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه جرى بناء، وتعمير، وافتتاح 32 مسجدا جديدا منهم 4 مساجد جرى افتتاحها اليوم، وجرى تكليف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ورؤساء المدن بذلك.

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