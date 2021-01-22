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بـ"دقيقة حدادًا على سلفه".. وكيل وزارة الصحة الجديد في القليوبية يبدأ مهام عمله

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بـ"دقيقة حدادًا على سلفه".. وكيل وزارة الصحة الجديد في القليوبية يبدأ مهام عمله بـ"دقيقة حدادًا على سلفه".. وكيل وزارة الصحة الجديد في القليوبية يبدأ مهام عمله

مصراوي Masrawy

01:20 م الجمعة 22 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تسلم الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مهام عمله رسميًا، للعمل وكيلا للوزارة، إذ وصل إلى مبنى ديوان عام المديرية؛ ليتسلم عمله وكيلاً لوزارة الصحة خلفا للمرحوم الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة السابق، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفور استلامه العمل رسميا عقد أول اجتماع بقيادات مديرية الصحة، لبحث إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة، تزامناً مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا ثم قراءة الفاتحة والدعاء لوكيل الوزارة الراحل، ثم ناقش وكيل الوزارة التعامل مع الوضع الصحي الحالي المصاحب لجائحة المستجد "كوفيد-19" وطرق تنظيم العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة والتعاون مع المستشفيات غير التابعة للتأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والجامعية ووضع آليات غير تقليدية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتم استيعاب أكبر عدد ممكن من مرضى فيروس كورونا سواء حالات الاشتباه أو من تأكدت إيجابية إصاباتهم.

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