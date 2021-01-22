"الشايع" راعيًا رسميًا لساعة التوقيت في ملعب "مرسول بارك"

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بناءً على توقيع عقد رسمي مع شركة "الوسائل السعودية

وقعت شركة "الوسائل السعودية"، ممثلة في محمد بن عبدالإله الخريجي، عقدًا رسميًا مع شركة "الشايع"، الرائدة في مجال الساعات بالمملكة ممثلة في أحمد بن شايع الشايع، لرعاية التوقيت في الشاشة الرقمية بملعب "مرسول بارك".

ويأتي ذلك التحرك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها "الوسائل السعودية"؛ لاستقطاب شراكات نوعية مع القطاعات الاستثمارية الوطنية ذات العلامات التجارية المميزة في السوق السعودية، لتواكب الجهود التطويرية التي بُذلت في الملعب حتى أصبح منشأة رياضية ذات طابع عصري في الرياض.

وأكدت "الوسائل السعودية" أنها ستعزز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، من أجل أن تتكامل الجهود مع القطاع الخاص لخدمة جميع الأطراف، وتعزيز دوره ومشاركته في تحقيق تطلعات الجماهير الرياضية.

من جهتها، أكدت شركة "الشايع" سعادتها بهذه الرعاية، مؤكدة حرصها واهتمامها بتطويرها من أجل مصلحة الطرفين، وخدمة أهدافهما.

وأوضحت أن ملعب "مرسول بارك" أصبح منشأة رياضية حديثة وعصرية جاذبة للأنظار بسبب الجهود التطويرية الكبيرة التي شهدها، وأنه يُعدّ وجهة رياضية وترفيهية في العاصمة الرياض تستحق الرعاية والدعم.