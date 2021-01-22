أفريقيا الوسطى تعلن حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا

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عقب محاولة جماعات مسلحة الإطاحة بالرئيس

أعلنت حكومةُ أفريقيا الوسطى حالةَ الطوارئ لمدة 15 يومًا في أنحاء البلاد، عقب محاولة جماعات مسلحة الإطاحة بالرئيس فوستين أرشانج تواديرا، الذي أعيد انتخابه حديثا.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ألبرت يالوكي موكبيم، في تصريح عبر الإذاعة الرسمية: "إنه تم فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 15 يومًا".

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي شن فيه تحالف من 6 مجموعات مسلحة هجماتٍ متفرقة في بلدات محيطة بالعاصمة بانغي، وعلى طريق سريع يعتبر خط الإمداد الحيوي الذي يربط العاصمة بانغي بالكاميرون المجاورة.

وفي 5 يناير الجاري، أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى انتخاب رئيس البلاد، فوستان أرشانج تواديرا، لولاية ثانية إثر فوزه بانتخابات الرئاسة التي أجريت في 27 ديسمبر الماضي.حكومةُ أفريقيا الرئيس فوستين أرشانج تواديرا