صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل تطوير قرى الظهير الصحراوى

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا لبحث تطوير وتنمية قرى الظهير الصحراوي "مير الجديدة ودشلوط الجديدة، ووادى الشيح" بمراكز القوصية وديروط والبدارى.

جاء ذلك بحضور الاجتماع هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - المقترحات اللازمة لتطوير وتنمية قرى الظهير الصحراوي الثلاث الموجودة بالمحافظة وهي قرية مير الجديدة بالقوصية والتي أقيمت على مساحة 530 فدان، وقرية دشلوط الجديدة بديروط على مساحة 199 فدان وقرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" بالبدارى على مساحة 14 فدان، وناقش الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز بلقاء الأهالي والوقوف على الاحتياجات الأساسية والمرافق اللازمة لإعادة تنمية تلك القرى وخلق مجتمعات سكنية جديدة واستصلاح الأراضي الزراعية بالظهير الصحراوي وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.