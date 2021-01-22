أخبار عاجلة

مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين -
"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم -
هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل تطوير قرى الظهير الصحراوى

Print
صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل تطوير قرى الظهير الصحراوى صور.. محافظ أسيوط يبحث سبل تطوير قرى الظهير الصحراوى

مصراوي Masrawy

02:02 م الجمعة 22 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا لبحث تطوير وتنمية قرى الظهير الصحراوي "مير الجديدة ودشلوط الجديدة، ووادى الشيح" بمراكز القوصية وديروط والبدارى.

جاء ذلك بحضور الاجتماع هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - المقترحات اللازمة لتطوير وتنمية قرى الظهير الصحراوي الثلاث الموجودة بالمحافظة وهي قرية مير الجديدة بالقوصية والتي أقيمت على مساحة 530 فدان، وقرية دشلوط الجديدة بديروط على مساحة 199 فدان وقرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" بالبدارى على مساحة 14 فدان، وناقش الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز بلقاء الأهالي والوقوف على الاحتياجات الأساسية والمرافق اللازمة لإعادة تنمية تلك القرى وخلق مجتمعات سكنية جديدة واستصلاح الأراضي الزراعية بالظهير الصحراوي وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

شبكة عيون الإخبارية