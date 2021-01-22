صور.. حملات لضبط مخالفات لإجراءات مواجهة كورونا في أسواق الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قاد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة الطبية في الأسواق ووسائل المواصلات العامة وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ الوادي الجديد في هذا الشأن، وتم تحرير عدة محاضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة

كما نفذت رئاسة مركز باريس، اليوم الجمعة، حملة أخرى بالتنسيق مع الإدارة التموينية والصحة بعمل لجنة مرورية على المحال التجارية، وقد جرى تحرير 5 محاضر تموينية و2 بدون كمامات، وجرى التنبيه المشدد على جميع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفى سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس عن توافر كميات من الأسماك الطازجة إنتاج مفيض الخور جنوب مركز باريس، يجري طرحها في منافذ البيع بالمدينة بأسعار مخفضة وذلك في إطار تشجيع المنتج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.