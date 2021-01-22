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| لحظة دهس ميكروباص لعامل في الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

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فيديو| لحظة دهس ميكروباص لعامل في الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة | لحظة دهس ميكروباص لعامل في الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

مصراوي Masrawy

01:39 م الجمعة 22 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم بعدما دهسه ميكروباص صغير الحجم أثناء ركوبه دراجة بطريق العجمي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من الأهالي يفيد دهس سيارة ميكروباص صغير الحجم "حمراء اللون" لشخص يقود دراجة بمنطقة العجمي، ما أدى إلى إصابته.

وتبين من الفحص أن ميكروباص قيادة المدعو "عمر.م.س.م" 24 عاما، سائق، دهس المدعو "حمدي.أ.ال"، 46 عاما، عامل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة، لحظة وقوع الحادث، إذ حاول السائق تفادي سيارة بذات الطريق إلا أنه دهس بالمجني عليه ودراجته أسفل العجلات.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 7 أيام من وقوع الحادث.

كان المتهم سلم نفسه إلى قسم الشرطة عقب وقوع الحادث، واعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، لتقرر النيابة العامة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وفي وقت لاحق، تلقى المستشار محمد زغلول، رئيس نيابة الدخيلة في الإسكندرية، إخطارا من المستشفى يفيد وفاة المجني عليه، ليصدر قرارا عاجلا بضبط وإحضار المتهم بتهمة القتل الخطأ، وصرح بدفن جثة المجني عليه.

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