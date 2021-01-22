تخصيص 100 فدان في واحة الخارجة لمشروع مصنع الأخشاب بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

عاين وفد من وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، اليوم الجمعة، موقع إقامة أول مصنع لإنتاج ألواح الخشب mdf من مخلفات النخيل، وذلك تنفيذاَ لتوصيات الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الثلاثاء الماضي.

أكد الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أنه جرت معاينة موقع المشروع على الطبيعة والذي يقام على مساحة ١٠٠ فدان على الطريق الدائري بطريق الخارجة -باريس، تمهيداَ للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع.

وصرح الزملوط بأن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر ب ٦٠ ألف متر مكعب سنوياً، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الزراعية بديلاَ عن مخاطر حرقها، وتحقيق عائد اقتصادي منها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتقليل استيراد الخشب المضغوط من الخارج، حيث تبلغ حاليا فاتورة استيراده حوالي 200 مليون دولار سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والتي تستهدف زراعة ٥ مليون نخلة خلال ٣ سنوات.

أشار المحافظ، إلى إعداد دراسة جدوى مستفيضة لكافة جوانب المشروع من قبل الوزارة كما جرى الاستفادة من التجارب المماثلة المنفذة بدولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التقت الثلاثاء الماضي مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث مشروع استغلال المخلفات الزراعية من خلال إنشاء مصنع ألواح أخشاب mdf من جريد النخيل عالي الجودة.