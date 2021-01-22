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بالصور.. "كلنا واحد" توفر السلع الغذائية بتخفيضات 50% بمناسبة الذكرى الـ 69 لأعياد الشرطة

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بالصور.. "كلنا واحد" توفر السلع الغذائية بتخفيضات 50% بمناسبة الذكرى الـ 69 لأعياد الشرطة بالصور.. "كلنا واحد" توفر السلع الغذائية بتخفيضات 50% بمناسبة الذكرى الـ 69 لأعياد الشرطة

مصراوي Masrawy

01:45 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة عشر من مبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها الوزارة بداية من يوم 10/1/2021 لمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية واستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد ) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوي ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية- أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر وان– هايبر الشرقية– سبينيس – إكسيبشن – هايبر الشرق – هايبر الشرق وعيد لبيب – مول القاهرة - كازيون ) تصل إلى (700) منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولي 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية) وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .

من جانبها شاركت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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