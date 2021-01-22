أخبار عاجلة

هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
"البيئة" تنجز 4 سدود جديدة في الرياض بتكلفة 25.7 مليون ريال -
"البيئة" و"الأوقاف" يطرحان 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أهالي "صار مكة" يناشدون تنفيذ السفلتة.. منذ ربع قرن

Print
طالبوا مسؤولي الأمانة بضرورة وسرعة الاهتمام بقريتهم

أهالي

ناشد أهالي قرية "صار"، الواقعة في وادي نعمان بمكة المكرمة المسؤولين في أمانة العاصمة، ضرورة

سفلتة القرية، حيث مضى على معاملتهم نحو ربع قرن دون أن تحرك الأمانة ساكناً، حتى الآن.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": تعاني قرية صار الواقعة في وادي نعمان جنوب مكة المكرمة من عدم السفلتة، رغم وجود أكثر من 25 منزلاً في القرية، وتعتبر من القرى القديمة بمكة وتقع بمحاذاة طريق "الهدا- مكة".

وأشار الشاكون إلى أنهم تقدموا بمعاملة إلى أمانة العاصمة المقدسة في عام 1425، ولكنها لا تزال حبيسة الأدراج دون تنفيذ عملية السفلتة حتى الآن.

وطالبوا المسؤولين بضرورة الاهتمام بالقرية وتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة، على وجه السرعة أسوة بالقرى المجاورة.

أهالي

أهالي

قرية صار مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

شبكة عيون الإخبارية