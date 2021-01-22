لمكافحة كورونا.. ليبيا تعلق الدراسة 3 أسابيع ضمن حزمة قرارات جديدة

★ ★ ★ ★ ★

تشديد الإجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية

علّقت ليبيا نشاطَ التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم غدٍ السبت؛ بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم أنَّ إلزام البلديات يأتي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة الاستشارية قبل إغلاق الأنشطة التجارية والخِدْمية والعلمية بها، مع اقتصار عمل المقاهي على توفير الطلبات الخارجية، مطالبًا الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا، مع إلزام الجهات المسؤولة بمواقع العمل الخاصة والعامة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الاستشارية.

ودعا المجلس الجهاتِ المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمأتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها إلى الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا.ليبيا فيروس كورونا الجديد