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تصل لـ 40 %.. للطيران: تخفيضات جديدة على الرحلات لـ 4 دول

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تصل لـ 40 %.. مصر للطيران: تخفيضات جديدة على الرحلات لـ 4 دول تصل لـ 40 %.. للطيران: تخفيضات جديدة على الرحلات لـ 4 دول

مصراوي Masrawy

01:28 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران، طرح باقة من التخفيضات إلى العديد من وجهاتها الدولية، وذلك استمرارًا للمبادرات والعروض الترويجية التي تطرحها الشركة، لتشجيع الركاب علي السفر للعديد من الوجهات داخل وخارج مصر .

وطرحت الشركة تخفيض 20% على التذاكر الصادرة على درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية، من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن، وذلك عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير المقبل، والسفر حتى 14 أبريل المقبل.

وطرحت الشركة، تخفيض 25% من القاهرة إلى الخرطوم على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر حتى 15 فبراير المقبل و السفر حتى 10 مارس المقبل .

وكذلك طرحت الشركة تخفيض 40% على الرحلات من القاهرة إلى أثينا على الدرجات السياحية، ورجال الأعمال، وكذلك 40 % من القاهرة إلى اسطنبول على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر حتى 31 يناير الجاري و السفر حتى 5 يونيو المقبل.

ويمكن للركاب شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717، أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.

وطالبت الشركة، الركاب ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية في جميع مراحل السفر.

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