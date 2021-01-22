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: إدارة بايدن لن تجد أي صلة بين موسكو وطالبان

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روسيا: إدارة بايدن لن تجد أي صلة بين موسكو وطالبان : إدارة بايدن لن تجد أي صلة بين موسكو وطالبان

مصراوي Masrawy

01:28 م الجمعة 22 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان زامير كابولوف أنه لا يمكن أن تنجح محاولات الإدارة الأمريكية الجديدة في إيجاد أي صلة تربط بين موسكو وحركة طالبان.
وقال كابولوف في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الجمعة: إذا كان التحقيق في هذا الأمر عادلاً، فسوف يفهم الجانب الأمريكي أن هذا مجرد هراء.
وأكد المسؤول الروسي استحالة نجاح محاولات البحث عن "رابط" بين موسكو وطالبان، قائلا "لا يسعهم سوى اختراع شيء ما، لأن مثل هذه الحقائق غير موجودة".
وتابع قائلا إذا كانت لدى الإدارة الجديدة رغبة في إجراء دراسة متعمقة، فلا يسعنا إلا أن نرحب بذلك. نحن واثقون. وإذا كان التحقيق عادلاً، فسوف يدركون أنهم يرتكبون أخطاء غبية"، على حد تعبيره.
وكانت جين ساكي السكرتير الصحفي للبيت الأبيض قد أعلنت مؤخرًا أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وجه الاستخبارات الأمريكية لإجراء مراجعة شاملة لقضية "القراصنة الروس" والتسمم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني ومكافآت موسكو المزعومة لطالبان لقتل القوات الأمريكية في أفغانستان.
بسم/م ش ا

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