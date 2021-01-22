600 ألف جنيه قيمة تعويضات الدفعة الجديدة للمتضررين في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء – أشرف سويلم:

أعلن اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس مجلس مدينة رفح، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات بالمنطقة العازلة بمدينة رفح لقرابة 524 شخصًا من المستحقين لصرف التعويضات عن منازلهم ومزارعهم بالمرحلتين الرابعة والخامسة بواقع 600 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المدينة أن مجلس مدينة رفح نشر كشوفات بأسماء المستحقين لصرف التعويضات الخاصة بالدفعة الثالثة وعددهم قرابة 193 من المستحقين لصرف تعويضات المرحلة الرابعة وما بعدها على أن يجري صرف التعويضات بدءًا من الثلاثاء المقبل.

وصرح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بأنه سيجري صرف تعويضات منازل المواطنين الذين تمت معاينتها من قبل مجلس مدينة الشيخ زويد وأيضا المتضررين بمنطقة شرق العريش سواء اراضي زراعية أو مباني عقب استيفاء الأوراق والإجراءات اللازمة للصرف بمدن رفح والشيخ زويد والعريش فضلا عن المتضررين بقري مدينة بئر العبد وصرف التعويضات الخاصة بـ حرم مطار العريش الدولي وتشمل 51 مواطنًا بقيمة 150 ألف جنيه تقريبًا طبقا للمساحات التي حصرتها اللجان المختصة لصرف التعويضات