أخبار عاجلة

هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
"البيئة" تنجز 4 سدود جديدة في الرياض بتكلفة 25.7 مليون ريال -
"البيئة" و"الأوقاف" يطرحان 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأونروا": وفاة 150 لاجئًا فلسطينيًا في لبنان بفيروس كورونا

Print
"الأونروا": وفاة 150 لاجئًا فلسطينيًا في لبنان بفيروس كورونا "الأونروا": وفاة 150 لاجئًا فلسطينيًا في لبنان بفيروس كورونا
سجلت 4313 إصابة بالمخيمات

سجّلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منذ فبراير الماضي، 150 وفاة و4313 إصابة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
وأكدت المتحدثةُ باسم "الأونروا" في لبنان هدى السمرا، أن الوكالة تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافّة خصوصًا منظمة الصّحة العالميّة و"اليونيسف"، إضافة إلى وزارة الصحة اللبنانيّة، لتأمين حاجة المخيمات من اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون بحسب الأولويات لأن الدفعة الأولى التي ستصل لن تغطي اللبنانيين كافّة، وسنعتمد المعايير التي حددتها منظمة الصّحة العالميّة بالنسبة للفلسطينيين كما اللبنانيين، وسيكون التطعيم عبر وزارة الصحة اللبنانية وبالتنسيق معها.
وأوضحت السمرا أنه بعد الانتهاء من الدفعة الأولى للقاح ووصول كميات أخرى إلى لبنان سيتم تطعيم جميع اللاجئين الفلسطينيين تدريجيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

شبكة عيون الإخبارية