أخبار عاجلة

هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
"البيئة" تنجز 4 سدود جديدة في الرياض بتكلفة 25.7 مليون ريال -
"البيئة" و"الأوقاف" يطرحان 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية

Print
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية
فجر اليوم الجمعة.. وسماع دوي انفجارات وسط البلاد

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عدة في محافظة حماه السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجومٍ إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماه- وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماه"، في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفاً "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية أسقطت معظمها".

وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبّب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

شبكة عيون الإخبارية