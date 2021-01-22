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الدنمارك تعلّق الرحلات القادمة من الإمارات للتحقّق من فحوص كورونا

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الدنمارك تعلّق الرحلات القادمة من الإمارات للتحقّق من فحوص كورونا الدنمارك تعلّق الرحلات القادمة من الإمارات للتحقّق من فحوص كورونا
لمدة 5 أيام.. للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص

الدنمارك تعلّق الرحلات القادمة من الإمارات للتحقّق من فحوص كورونا

أعلنت الدنمارك التي تطلب إجراء فحوص للمسافرين لإثبات سلامتهم من المستجد قبل أقل من 24 ساعة من السفر، تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام للاشتباه في حدوث مخالفات في الفحوص.

وقال وزير النقل الدنماركي بيني إنغلبريشت؛ في بيان نشرته الوزارة، الجمعة، "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية من الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام، للتأكّد من أن الاختبار السلبي المطلوب هو فحص حقيقي يجري بشكل صحيح".

وأوضح أن السلطات الدنماركية تلقت إشارة تشكّك في صحة الفحوص التي تمّ الحصول عليها في دبي وتريد التأكّد من أن الفحص ليس خاطئاً، وأنه لا يمكن شراء فحوص مزوّرة.

وبينما تفرض الوجهات السياحية الأخرى قيوداً شديدة للسيطرة على الأزمة الصحية، تُبقي دبي أبوابها مفتوحة على مصاريعها أمام السياح.

وزار مشاهير دنماركيون دبي أخيراً مما أثار انتقادات من رئيسة ميتي فريديريكسن؛ التي قالت آسفة خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء: إن "ما يحدث عندما نسافر الآن هو أننا نخاطر بإعادة الطفرات إلى الدنمارك، ما يسهم في إضعاف سيطرتنا على الوباء".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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