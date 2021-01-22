التنمية المحلية تواصل حملاتها بالتنسيق مع المحافظات لإزالة الإشغالات

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مصراوي Masrawy

مصراوي

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية، بتنظيم عدد من الحملات بعد أن تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بقيام عدد من الكافيهات والمقاهي فى مناطق مختلفة بتلك الأحياء باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية، بالإضافة إلى مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين، وجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين فى الكثير من الشوارع الرئيسية والتى تعوق حركة المرور وسير المواطنين.

وأكد شعراوي،في بيان له، الجمعة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال وزير التنمية المحلية، إن إدارة المرافق والإشغالات والجهات المعنية بحي الأزبكية قامت بالقيام بعدد من الحملات على كافة مناطق الحي، حيث تم رفع وإزالة بعض المخلفات والإشغالات الموجودة بشوارع ( كلوت بك / زكي/ سوق التوفيقية / على الكسار / منطقة تطوير الألفي ) كما تم مصادرة عدد كبير من " الشيشة " التي يستخدمها المترددين علي تلك المقاهي والكافيهات المخالفة، ورفع كميات كبيرة من القمامة من عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والتى تشوه المظهر الحضارى.

و طالب شعراوي، رئيس حي الأزبكية باستكمال إزالة كافة المخالفات والإشغالات الموجودة بالحي، والتي تعوق سير المواطنين وحركة المرور خاصة في فترات المساء بصورة يومية.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة أي إشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها باعتبار ذلك معيار رئيسي في تقييم القيادات بالمحليات.

وفى السياق ذاته قام حى المقطم بتنظيم عدد من الحملات على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا، وقيام بعض المقاهي والكافيهات بتقديم الشيشة، وكذا استغلال البعض للأرصفة ووجود بعض الاشغالات والمخالفات التى تؤثر على حركة المواطنين والسيارات، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 112 محضر عدم ارتداء الكمامات الواقية لكورونا بالإضافة إلى محاضر الإشغالات ومصادرة أكثر من 850 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والورش التى خالفت مواعيد غلق المحلات العامة .

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للتنبيه على رؤساء الأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال شعراوي، إن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يقوم بالمرور علي الأحياء والمدن التي تم إجراء الحملات بها للتأكد من عدم عودة المخالفات والإشغالات مرة أخرى، كما يقوم القطاع بالمرور المفاجئ علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لمتابعة عدد من المحاور وعلى رأسها منظومة النظافة و الاستجابة لشكاوى المواطنين.