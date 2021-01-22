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السماء صافية.. طقس مستقر في الإسكندرية بعد انتهاء نوة "الغطاس" – صور

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السماء صافية.. طقس مستقر في الإسكندرية بعد انتهاء نوة "الغطاس" – صور السماء صافية.. طقس مستقر في الإسكندرية بعد انتهاء نوة "الغطاس" – صور

مصراوي Masrawy

12:26 م الجمعة 22 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسا مستقرا نسبيا إذ سطعت الشمس معظم الفترات واستقرت سرعة الرياح وخلت السماء من الغيوم، وذلك بعد انتهاء نوة "الغطاس" التي استمرت 3 أيام.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية في مينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود سرعة الرياح في معدلات تسمح بتحرك ورسو السفن.

وفي سياق متصل، واصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة، و105 آلاف مطبق، وذلك استعدادا لنوة "الكرم".

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة "الكرم" يوم 28 يناير الجاري، وتستمر عادة لمدة 7 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح غربية.

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