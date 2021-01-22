بالفيديو.. نفوق حوت عملاق على شاطئ جزيرة بالي الإندونيسية

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طوله 14 متراً وقطره 4 أمتار

انجرفت جيفة حوت يبلغ طوله 14 متراً على أحد أكثر الشواطئ السياحية في جزيرة بالي الإندونيسية.

قالت وكالة حماية البيئة المحلية، إنها تبحث في أسباب نفوق هذا الحوت العملاق الذي عُثر عليه قرب منطقة سيمينياك الساحلية في جنوب الجزيرة.

المسؤول في الوكالة براوونو مريوانتو؛ أوضح أن الحوت النافق هو "بطول 13,8 متر وقطره 4 أمتار"، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون من نوع الحوت البريدي.

وعثر سكان محليون على هذا الحوت صباح أمس الخميس على شاطئ باتو بيليغ.

وتجمّع الفضوليون لمشاهدته؛ لكن نظراً إلى الرائحة القوية المنبعثة من الجيفة، دفنتها السلطات باستخدام حفارة.

وفي يوليو، عُثر على عشرة حيتان أصغر حجماً على أحد الشواطئ في منطقة جزر سوندا الشرقية الصغيرة في إندونيسيا.الحوت العملاق جزيرة بالي الإندونيسية