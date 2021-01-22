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"بايدن" يصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية لتعزيز مواجهة كورونا

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"بايدن" يصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية لتعزيز مواجهة كورونا "بايدن" يصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية لتعزيز مواجهة كورونا
تسريع التطعيم وزيادة الفحوصات وتشريعات طارئة لزيادة إنتاج الكمامات

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ مجموعة من الأوامر التنفيذية لتعزيز مواجهة الذي أحدث أضراراً بالغة بالولايات المتحدة.

وثمة تدابير تفضي إلى تسريع عملية التطعيم وزيادة عدد فحوصات الكشف عن الفيروس بين المواطنين، إضافة إلى إقرار تشريعات طارئة لزيادة إنتاج المواد الضرورية مثل الكمامات.

وقال "بايدن"؛ خلال إعلانه الأوامر التنفيذية، إن الأمر سيستغرق شهوراً للقضاء على الوباء، بيد أن أمريكا "ستتجاوز ذلك" إذا تكاتف المواطنون، طبقاً لـ "بي بي سي".

تأتي هذه التحركات بعد يوم من أداء بايدن؛ اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة.الرئيس الأمريكي جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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