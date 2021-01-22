احتفالية لأسر شهداء الشرطة بـ 3 محافظات بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أقامت مديريات أمن الإسماعيلية، بني سويف، الدقهلية احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات؛ بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.

وقدمت الأجهزة الأمنية المشاركة في الاحتفالية التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة وفي إطار التلاحم والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة.