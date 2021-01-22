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كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 59 ألف إصابة

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كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 59 ألف إصابة كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 59 ألف إصابة
346 حالة بكوريا الجنوبية و103 إصابات في الصين

كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل أكثر من 59 ألف إصابة

سجّلت البرازيل 59119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1316 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، بأن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ثمانية ملايين و697368 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214147 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73918 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1328 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أيّ وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس بلغ 88804 حالات، في حين استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4635 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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