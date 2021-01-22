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المقاولون العرب تفوز بمشروع تطوير 6 مصانع بشركة غزل المحلة

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المقاولون العرب تفوز بمشروع تطوير 6 مصانع بشركة غزل المحلة المقاولون العرب تفوز بمشروع تطوير 6 مصانع بشركة غزل المحلة

مصراوي Masrawy

12:09 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:
أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، فوز الشركة بمشروع لتطوير مصنع (٦) بشركة للغزل و النسيج، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والذى تبلغ مساحته ٢٠ ألف متر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر وإعادتها إلى سابق عهدها.

وأضاف فاروق، في بيان له، الجمعة، أن مبنى المصنع تتكون من دورين أرضى وعلوى وتشمل أعمال التطوير، الأعمال المدنية حيث يتم تأهيل الكمرات الدائرية الحاملة للسقف الخرسانى والحوائط والأرضيات ومجاري الهواء أسفل الماكينات وعمل بلاطات خرسانية بكامل المسطح، لافتا إلي أعمال إحلال وإنشاء عدد ٦ محطات ترطيب هواء بمساحة متوسطة ١٠٠٠ متر مربع وأعمال حفر بكميات تبلغ ٣٠ الف متر مكعب وأعمال الخرسانات بكميات٢٥ ألف متر مكعب.

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