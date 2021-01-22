ضبط سيدتين بتهمة ممارسة أعمال منافية للأداب بمقابل مادي عبر "فيس بوك"

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي والترويج لنشاطهما عبر "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلٍ من (سيدتين – مقيمتين بدائرتي قسم شرطة "روض الفرج وبولاق الدكرور" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه واستغلال المتهمة الثانية في ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالي مع الأخيرة.

كما أمكن ضبط هاتفان محمول خاصين بالمتهمة الأولى يحتويان على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم)، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.